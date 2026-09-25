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25 сентября 2026, 22:40

В Днепре мужчина и женщина искали наркотики вместе с малышом

25 сентября 2026, 22:40
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Фото: Национальная полиция
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В соцсетях жители Днепра сообщили о шокирующем случае. Заметили мужчину и женщину, которые искали наркотики, и с ними был маленький ребенок

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

По словам местных жителей, это произошло на жилом массиве Левобережный-3. Там была замечена женщина с мужчиной. Они вместе с маленьким ребенком искали тайник с наркотиками.

Как рассказали очевидцы, мужчина разрывал землю, было видно, что и он, и его спутница нервничали. Обращались ли люди к правоохранителям на этот счет - неизвестно.

Напомним, правоохранители Ивано-Франковской области разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию. 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию.

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