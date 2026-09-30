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30 вересня 2026, 14:40

Понад 10 кг наркотиків і 670 тисяч грн: на Закарпатті викрили наркоугруповання

30 вересня 2026, 14:40
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Фото: Національна поліція
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На Закарпатті правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася виготовленням та збутом наркотиків. Щомісячний прибуток угруповання міг сягати 1,2 млн грн

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили чотирьох учасників групи. За даними слідства, організував наркобізнес 34-річний житель Ужгорода, працівник "Укрзалізниці". Його 55-річний спільник, який працює фельд’єгером Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, відповідав за виготовлення та фасування наркотиків.

Ще двоє чоловіків віком 58 та 34 роки займалися збутом наркотиків, зокрема оптовими партіями. Молодший із них є військовослужбовцем, якого розшукують як дезертира.

Поліцейські провели 27 обшуків у помешканнях фігурантів, місцях виготовлення та зберігання наркотиків, а також у транспортних засобах.

Під час обшуків вилучили понад 10 кг наркотичних речовин, зокрема понад 200 пакетів із канабісом, рослини конопель, вирощені гідропонним способом, висушені рослини, метамфетамін та ампули з морфіном.

Також правоохоронці вилучили майже 30 мобільних телефонів, електронні ваги, пристрої для вживання та подрібнення наркотиків, понад 670 тисяч гривень готівки та п’ять автомобілів.

Усіх чотирьох фігурантів затримали. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотиків, вчинені групою осіб.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Загальний розмір застави становить понад 10 млн грн.

Відео обшуків – за посиланням.

Нагадаємо, правоохоронці Івано-Франківської області викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії. 35-річний мешканець Калуша закуповував наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті, після чого надсилав поштові відправлення до колонії.

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