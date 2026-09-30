Россия начала массированно бить по энергетике Украины накануне холодов – Корецкий

Фото: ГСЧС Киева

Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины. Ночью российские войска атаковали ракетами и дронами энергетические объекты в Киеве, Киевской области и других регионах

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews.

По его словам, с лета фактически не было дня, когда российские войска не атаковали энергетическую инфраструктуру. В то же время, столь массированной и комбинированной атаки не было с конца прошлого отопительного сезона.

В результате ночной атаки есть повреждения и разрушения. Корецкий ожидает подробный доклад о состоянии оборудования и сроках восстановления.

Премьер-министр также призвал местные власти проверить готовность систем резервного питания критических объектов в общинах и как можно быстрее завершить работы по их установке и подключению.

Всего с вечера под ударом находились 11 регионов Украины. Кроме энергетики, российские войска атаковали жилые дома, социальную инфраструктуру, гражданские предприятия и железную дорогу.

На данный момент известно о 14 пострадавших по стране. Пятеро человек погибли, среди них – ребенок.

Напомним, в ночь на 30 сентября РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 188 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях.