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30 сентября 2026, 15:15

На Полтавщине электробайк сбил двух маленьких детей

30 сентября 2026, 15:15
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Фото: Национальная полиция
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Авария произошла 29 сентября около 13 часов на улице Гетманской в Гадяче. Правоохранители выясняют обстоятельства

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

76-летний водитель электробайка сбил двоих детей: девочку и мальчика 6 лет. В результате ДТП дети травмировались. Мальчика госпитализировали.

"По данному факту следственным подразделением полиции Миргородщины возбуждено уголовное производство по статье 291 (Нарушение действующих на транспорте правил, обеспечивающих движение, а также нормативно-правовых актов, норм и правил изготовления, переоборудования, ремонта транспортных средств, если это привело к другим тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины.Обстоятельства и причины происшествия выясняются", – говорят в полиции.

Напомним, в Житомирской области столкнулись 2 грузовика и 2 иномарки. Спасатели деблокировали зажатого водителя одной из легковушек и передали его медикам. Всего в ДТП пострадали шесть человек. Среди них трое детей.

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