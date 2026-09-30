На Полтавщине электробайк сбил двух маленьких детей

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 29 сентября около 13 часов на улице Гетманской в Гадяче. Правоохранители выясняют обстоятельства

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

76-летний водитель электробайка сбил двоих детей: девочку и мальчика 6 лет. В результате ДТП дети травмировались. Мальчика госпитализировали.

"По данному факту следственным подразделением полиции Миргородщины возбуждено уголовное производство по статье 291 (Нарушение действующих на транспорте правил, обеспечивающих движение, а также нормативно-правовых актов, норм и правил изготовления, переоборудования, ремонта транспортных средств, если это привело к другим тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины.Обстоятельства и причины происшествия выясняются", – говорят в полиции.

Напомним, в Житомирской области столкнулись 2 грузовика и 2 иномарки. Спасатели деблокировали зажатого водителя одной из легковушек и передали его медикам. Всего в ДТП пострадали шесть человек. Среди них трое детей.