Фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает RegioNews.

"Городской голова Игорь Терехов, горсовет и его исполнительный комитет выражают соболезнования семье Почетного гражданина города, директора по развитию ООО "УКР-ТРЕЙД", депутата Харьковского горсовета Александра Лобановского", – говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что депутат погиб 29 сентября, на 61-м году жизни.

По информации харьковского медиа "Объектив", Лобановский погиб в ДТП в Черкасской области. На трассе "Киев – Одесса" BMW столкнулся с грузовиком КамАЗ.

По информации ГСЧС, в результате аварии погибли два человека и еще двое получили травмы. Спасатели деблокировали тела погибших из разбитого автомобиля.

Напомним, утром 28 сентября на трассе во Львовской области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибла женщина, двоих пострадавших госпитализировали.