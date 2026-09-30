Почти 1 млн грн за грязи: в Одесской области разоблачили схему в медцентре ГСЧС

Фото: ГБР

Сотрудники ДБР при содействии Нацполиции разоблачили растрату бюджетных средств при закупке лечебной грязи для Медицинского реабилитационного центра "Одесский" ГСЧС Украины

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, исполняющая обязанности руководителя центра и главная медицинская сестра вместе с представителями частных компаний организовали закупку 24 тонн лечебной грязи почти за 1 млн грн.

В документах отметили, что заведение получило товар надлежащего качества и в полном объеме. Однако фактически, по данным ГБР, в центр доставляли обычную грязь неизвестного происхождения, которая не отвечала условиям закупки.

Чтобы скрыть подмену товара, фигуранты по версии следствия оформляли накладные и другие документы с ложными сведениями. На их основании бюджетные средства были перечислены частной компании.

Также правоохранители выявили признаки возможной искусственной конкуренции в ходе тендера. В частности, документы и печати компании-победителя хранились в одном офисе с документацией фирм, формально принимавших участие в закупке как конкуренты.

Двум должностным лицам реабилитационного центра сообщили о подозрении в пособничестве в растрате имущества и служебном подлоге.

Руководитель и менеджер частной компании также получили подозрения в пособничестве по растрате имущества, а также составлении и использовании поддельных документов.

Напомним, в Харькове полицейские сообщили о подозрении десяти людям по делу о присвоении более 4,1 млн грн бюджетных средств. Участники схемы оформляли на работу в коммунальное предприятие фиктивных работников, которые фактически не выполняли никаких обязанностей.