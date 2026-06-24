Наркотики в конфетах и паштете: на Прикарпатье разоблачили канал поставки в колонию

Фото: Национальная полиция

Правоохранители Ивано-Франковской области разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

К незаконной схеме были причастны трое осужденных и находившийся на свободе их сообщник.

По данным следствия, 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию. Внутри учреждения осужденные получали и распространяли запрещенные вещества.

Полицейские задокументировали, по меньшей мере, три факта таких отправлений. Проведенные экспертизы подтвердили, что изъятые вещества содержали бупренорфин – наркотическое средство с ограниченным оборотом.

Следствие установило, что все четверо фигурантов действовали по предварительному сговору и по корыстным поводам. Одни участники схемы координировали поставки и собирали средства, другие занимались распространением наркотиков среди заключенных.

Накануне правоохранители совместно с сотрудниками СБУ задержали организатора поставок по месту жительства в Калуше. Во время обыска были изъяты мобильные телефоны, черные записи и другие вещественные доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, правоохранители задержали 13 участников межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся сбытом кокаина в Киеве, Киевщине и Днепропетровщине. Во время обысков изъяли более 600 доз кокаина ориентировочной стоимостью около 2,5 млн грн, наличные деньги, мобильные телефоны, средства фасовки, электронные весы и 13 автомобилей.