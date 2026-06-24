11:37  24 июня
ДТП с туристическим автобусом в Хмельницкой области: подробности от полиции
09:17  24 июня
Пошел рыбачить: на Черниговщине в озере утонул 14-летний парень
08:22  24 июня
В Одессе авто во время разворота попало под грузовик: водитель погиб
UA | RU
UA | RU
24 июня 2026, 12:15

Наркотики в конфетах и паштете: на Прикарпатье разоблачили канал поставки в колонию

24 июня 2026, 12:15
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Ивано-Франковской области разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

К незаконной схеме были причастны трое осужденных и находившийся на свободе их сообщник.

По данным следствия, 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию. Внутри учреждения осужденные получали и распространяли запрещенные вещества.

Полицейские задокументировали, по меньшей мере, три факта таких отправлений. Проведенные экспертизы подтвердили, что изъятые вещества содержали бупренорфин – наркотическое средство с ограниченным оборотом.

Следствие установило, что все четверо фигурантов действовали по предварительному сговору и по корыстным поводам. Одни участники схемы координировали поставки и собирали средства, другие занимались распространением наркотиков среди заключенных.

Накануне правоохранители совместно с сотрудниками СБУ задержали организатора поставок по месту жительства в Калуше. Во время обыска были изъяты мобильные телефоны, черные записи и другие вещественные доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, правоохранители задержали 13 участников межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся сбытом кокаина в Киеве, Киевщине и Днепропетровщине. Во время обысков изъяли более 600 доз кокаина ориентировочной стоимостью около 2,5 млн грн, наличные деньги, мобильные телефоны, средства фасовки, электронные весы и 13 автомобилей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ивано-Франковская область Прикарпатье колония наркотики наркобизнес
В Киеве разоблачили дельца, который хранил "дурман" на миллионы гривен
22 июня 2026, 20:42
В Харькове отправили в СИЗО иностранку, хранившую полкилограмма психотропов
19 июня 2026, 22:24
52 кг психотропов и тонны прекурсоров: на Буковине разоблачили наркоцех
19 июня 2026, 10:30
Все новости »
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
Выход на пенсию в 2026 году: требования к стажу и что проверить уже сейчас
24 июня 2026, 13:08
Поисковая операция на Закарпатье завершилась: спасатели нашли тело 10-летнего мальчика
24 июня 2026, 12:57
Пограничники уничтожили технику и средства связи оккупантов на Юге
24 июня 2026, 12:30
Военный пропал без вести или попал в плен: пошаговый алгоритм действий от юриста
24 июня 2026, 11:53
Российский дрон попал в АЗС в Сумах: есть пострадавшие
24 июня 2026, 11:48
ДТП с туристическим автобусом в Хмельницкой области: подробности от полиции
24 июня 2026, 11:37
Пожар в многоэтажке в центре Киева: названа предварительная причина
24 июня 2026, 11:29
В ВМС показали, как уничтожили три морских безэкипажных катера россиян
24 июня 2026, 11:24
Почему стоит покупать подшипники только у сертифицированных поставщиков?
24 июня 2026, 11:12
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Валерий Пекар
Игорь Луценко
Виктор Ягун
Все блоги »