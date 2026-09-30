Экология как составляющая себестоимости: к чему готовиться украинскому бизнесу

Украина неуклонно приближает экологическое законодательство к стандартам Европейского Союза

Украина неуклонно приближает экологическое законодательство к стандартам Европейского Союза

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Для отечественной промышленности это означает кардинальное изменение подходов к разрешениям и контролю загрязнения, для экспортеров – обязательный учет и верификацию воплощенных в продукцию выбросов в рамках механизма углеродного корректирования импорта (CBAM), а для производителей и импортеров – формирование расширенной ответственности за продукцию после ее использования. Ряд новых правил уже стал ежедневной практикой, другие находятся на этапе внедрения, а отдельные регуляторные механизмы еще разрабатываются. Экология окончательно перестает быть формальной отчетностью – она становится прямой составляющей себестоимости и условием сохранения европейских рынков.

Промышленность: единое окно и инвестиции в технологии

В Украине внедряется система интегрированного предотвращения и контроля промышленного загрязнения. Ее центральным элементом является интегрированное природоохранное разрешение, которое постепенно заменит устаревшие и разрозненные процедуры в сферах выбросов в атмосферу, специального водопользования и управления отходами. Новая система ориентирована на применение наилучших доступных технологий и методов управления (НДТМ). Для предприятий это означает не просто смену бумажной волокиты, а необходимость реальных инвестиций в модернизацию производственных мощностей.

Вода: от стандартов сбросов до оценки бассейна

Украина готовит переход к более комплексному подходу регулирования промышленных сбросов. При определении требований к предприятиям будет учитываться не только состав их сточных вод, но и:

общее состояние и фоновое загрязнение водного объекта;

гидрологические характеристики и экологические цели региона;

совокупное влияние всех источников загрязнения по данным государственного мониторинга.

Батареи, электроника и добывающие отходы

Системы расширенной ответственности производителя (РОП) в отношении батарей и электронного оборудования в настоящее время находятся на стадии формирования. Законодательные инициативы предусматривают четкую финансовую и организационную ответственность бизнеса за сбор и переработку товаров после завершения срока их эксплуатации. Отдельное законодательство готовится и для отходов добывающей промышленности – представление соответствующего законопроекта в Верховную Раду запланировано до конца 2026 года.

CBAM и выбросы CO₂: разрушаем главный миф

Основной режим CBAM действует в ЕС с 1 января 2026 года. Для украинских экспортеров в критических секторах (прежде всего это металлургия, цемент, удобрения, электроэнергия) это означает критическую потребность в достоверных и верифицированных данных о воплощенных выбросах. В то же время в бизнес-среде существует ложное представление о внутреннем углеродном регулировании. Параллельно Украина готовит к запуску собственную Национальную систему торговли квотами на выбросы парниковых газов (НСТВ). Тем не менее, она еще не функционирует как полноценный рынок. НСТВ не стоит описывать как уже действующий украинский "налог на каждую тонну CO₂".

По правительственному плану:

2025–2027 годы – подготовительный этап и развитие инфраструктуры;

с 2028 года – запуск первого операционного этапа НСТВ.

Что меняется уже сейчас?

В сентябре 2026 года Украина усилила практическую подготовку бизнеса к требованиям ЕС. Речь идет об обеспечении доступа предприятий к верификации данных о выбросах, аккредитации независимых верификаторов и пересмотре значений по умолчанию, которые напрямую влияют на расчет финансовых платежей. Параллельно 15 сентября 2026 года Европарламент поддержал позицию относительно расширения CBAM на отдельную переработанную продукцию и усиления мер против обхода механизма. Хотя это еще не окончательные изменения в законодательство ЕС (далее будут продолжаться межинституциональные переговоры), сигнал для украинского рынка однозначен: требования к верификации выбросов уже стали практическим фактором внешней торговли, а не далеким регуляторным будущим.

Вывод: экология как экономическая стратегия

Экологические требования окончательно переходят из плоскости формального выполнения бюрократических норм в плоскость жестких экономических решений:

Для промышленности – это прямая потребность в привлечении инвестиций в новые технологии.

Для экспортеров – это пропуск и предпосылка сохранения доли на рынке ЕС.

Для импортеров и производителей – это ответственность за полный жизненный цикл продукции.

В результате именно экологические показатели будут все больше определять операционные расходы, инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность украинского бизнеса на европейском континенте.