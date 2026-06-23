Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, районная больница безосновательно получила от Национальной службы здоровья более 9,5 млн грн за медицинские услуги, которые фактически не предоставлялись.

О подозрении сообщено директору медучреждения, заведующему отделением и двум врачам.

По версии следствия, руководитель больницы, также являющийся депутатом Мукачевского районного совета, вместе с заведующим отделением организовал схему искусственного завышения финансирования по Программе медицинских гарантий.

В нее привлекли медиков, которые вносили ложные данные в электронную систему здравоохранения.

Правоохранители установили, что в течение января-сентября 2025 года в медицинские информационные системы внесли данные о более 1200 пациентах, которые якобы проходили сложное лечение с применением инвазивной искусственной вентиляции легких. В то же время, следствие выяснило, что такие услуги фактически не предоставлялись, а необходимое оборудование в отделении отсутствовало.

На основании этих данных директор больницы подписывал электронные отчеты и подавал их в НСЗУ. По предварительным подсчетам, это позволяло ежемесячно получать около 1 млн. грн. дополнительного финансирования.

Общая сумма ущерба государственному бюджету превысила 9,5 млн грн. Часть средств, по данным следствия, использовали для премирования участников схемы.

Все фигуранты отстранены от должностей. Директор больницы находится под стражей с правом внесения залога, а заведующему отделением избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Следствие продолжается.

Напомним, на Волыни разоблачили директора коммунального предприятия и депутата поселкового совета на схеме, нанесшей государственному бюджету нанесенный ущерб более чем на 1,5 миллиона гривен.