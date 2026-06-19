220 гектаров государственного леса за 2,5 млрд: на Закарпатье разоблачили схему "дачи Медведчука"

Фото: Офис Генерального прокурора

При процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры сообщено о подозрении начальнику областного и трем руководителям районных лесоохотничьих хозяйств, бывшему председателю Воловецкой РГА, а также директору частной компании по делу о незаконном использовании более 220 гектаров государственного леса

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Речь идет о лесном массиве площадью 226 гектаров, где незаконно построена резиденция "Медвежья Диброва", связываемая с семьей подсанкционного и осужденного за государственную измену Виктора Медведчука. По оценкам ГП "Леса Украины", стоимость этих земель составляет 2,5 млрд грн.

Следствием установлено, что в 2013 году часть земель была передана частной компании в долгосрочное временное пользование якобы для строительства спортивно-оздоровительного комплекса. На самом же деле территория оказалась под контролем семьи олигарха и использовалась как закрытая частная рекреационная зона.

Установлено, что более 220 гектаров государственного леса самовольно занято и ограждено забором протяженностью около 8 км. На территории построили имения общей площадью почти 2800 кв. м, вертолетную площадку, сыроварню, конюшню, ресторан, гараж и другие объекты, не связанные с ведением лесного хозяйства.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 367 УК Украины. Проверяется роль других должностных лиц, в разные годы отвечавших за охрану и использование лесных ресурсов на этой территории.

Прокуратура принимает меры по возвращению земель государству и обжалует в порядке незаконные договоры пользования лесным фондом.

Напомним, что ранее по иску Киевской областной прокуратуры в собственность государства возвращено 10 гектаров земель лесохозяйственного назначения в Обуховском районе Киевщины, более 20 лет находившихся в незаконном пользовании юридических лиц, связанных с бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком .