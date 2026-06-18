В Харьковской области разоблачили незаконную схему продажи электронных сигарет

Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области полицейские изъяли из незаконной торговли безакцизные табачные изделия на сумму около 50 тысяч гривен

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В городе Златополь полицейские обнаружили и пресекли факт незаконной торговли безакцизными товарами. Мероприятия проводились в рамках противодействия нелегальному рынку подакцизной продукции.

Полицейские изъяли 12 электронных сигарет, 78 жидкостей для них без марок акцизного налога, а также 52 смеси для курения кальяна.

Стоимость изъятого товара составляет около 50000 гривен.

В отношении местного жителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Административные материалы направлены в суд.

Напомним, что в феврале правоохранители ликвидировали мощную сеть подпольного изготовления и сбыта алкоголя и сигарет . Она действовала длительное время, с четким распределением функций между фигурантами и постоянной сменой локаций, что позволяло избегать разоблачения.