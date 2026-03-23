1,5 миллиона на медицине: на Волыни на схеме разоблачили депутата

Фото: Национальная полиция

На Волыни разоблачили директора коммунального предприятия и депутата поселкового совета на схеме, нанесшей государственному бюджету нанесенный ущерб более чем на 1,5 миллиона гривен. Теперь он получил подозрение

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, между Национальной службой здоровья Украины и коммунальным предприятием (больницей) заключили договор о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий лечения коронавируса.

Директор предприятия не организовал проверку отчета об объеме фактически предоставленных медицинских услуг. В результате он утвердил отчет по завышенному объему услуг. Государство потеряло 1,5 миллиона гривен.

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, правоохранители ликвидировали схему уклонения от мобилизации в Главном военном клиническом госпитале ВСУ. Задержали чиновника центра организации охраны и обороны объектов этого заведения. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.