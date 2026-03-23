13:41  23 марта
Бригада "скорой" в заложниках: в Одессе мужчина угрожал медикам "отправкой на ноль"
12:55  23 марта
Чай с наркотиками: в Запорожье разоблачили масштабный наркобизнес
11:28  23 марта
Пробил крышу магазина и взорвался: детали инцидента в супермаркете Чернигова
UA | RU
UA | RU
23 марта 2026, 17:45

1,5 миллиона на медицине: на Волыни на схеме разоблачили депутата

Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

На Волыни разоблачили директора коммунального предприятия и депутата поселкового совета на схеме, нанесшей государственному бюджету нанесенный ущерб более чем на 1,5 миллиона гривен. Теперь он получил подозрение

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, между Национальной службой здоровья Украины и коммунальным предприятием (больницей) заключили договор о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий лечения коронавируса.

Директор предприятия не организовал проверку отчета об объеме фактически предоставленных медицинских услуг. В результате он утвердил отчет по завышенному объему услуг. Государство потеряло 1,5 миллиона гривен.

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, правоохранители ликвидировали схему уклонения от мобилизации в Главном военном клиническом госпитале ВСУ. Задержали чиновника центра организации охраны и обороны объектов этого заведения. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Все публикации »
Виталий Портников
Остап Дроздов
Валерий Пекар
Все блоги »