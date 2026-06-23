На Закарпатті лікарня заробила 9,5 млн грн на "фантомних" пацієнтах

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На Закарпатті правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів через фіктивне лікування пацієнтів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, районна лікарня безпідставно отримала від Національної служби здоров'я понад 9,5 млн грн за медичні послуги, які фактично не надавалися.

Про підозру повідомлено директору медзакладу, завідувачу відділення та двом лікарям.

За версією слідства, керівник лікарні, який також є депутатом Мукачівської районної ради, разом із завідувачем відділення організував схему штучного завищення фінансування за Програмою медичних гарантій.

До неї залучили медиків, які вносили неправдиві дані до електронної системи охорони здоров’я.

Правоохоронці встановили, що протягом січня-вересня 2025 року до медичних інформаційних систем внесли дані про понад 1200 пацієнтів, які нібито проходили складне лікування із застосуванням інвазивної штучної вентиляції легень. Водночас слідство з'ясувало, що такі послуги фактично не надавалися, а необхідне обладнання у відділенні було відсутнє.

На підставі цих даних директор лікарні підписував електронні звіти та подавав їх до НСЗУ. За попередніми підрахунками, це дозволяло щомісяця отримувати близько 1 млн грн додаткового фінансування.

Загальна сума збитків державному бюджету перевищила 9,5 млн грн. Частину коштів, за даними слідства, використовували для преміювання учасників схеми.

Наразі всіх фігурантів відсторонено від посад. Директор лікарні перебуває під вартою з правом внесення застави, а завідувачу відділення обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває.

Нагадаємо, на Волині викрили директора комунального підприємства та депутата селищної ради на схемі, яка завдала державному бюджету завдано збитків на понад 1,5 мільйона гривень.