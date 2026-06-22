12:35  22 июня
ВСУ ударили по мосту окупантов на Запорожье: появилось видео
10:19  22 июня
Во Львове в результате ДТП пострадали четыре человека, среди них – два ребенка
08:21  22 июня
Поехал кататься на велосипеде: на Ровенщине утонул 13-летний мальчик
UA | RU
UA | RU
22 июня 2026, 15:30

На Закарпатье чиновники "нагрели" полмиллиона на выплатах для военных и людей с инвалидностью

22 июня 2026, 15:30
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Закарпатье получил подозрение исполняющий обязанности руководителя Закарпатского областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Оказалось, что с сообщницей он организовал схему присвоения бюджету

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Известно, что сообщница чиновника неофициально являлась региональной представительницей предприятия и представляла его интересы в регионе. В частности, она проводила встречи с лицами с инвалидностью, оформляла документы по предварительным заказам на протезирование, координировала работу протезистов и участвовала в передаче изделий заказчикам.

От схемы чиновника и его сообщницы пострадали не менее семи человек. Среди них люди инвалидности и военные. С помощью поддельных документов на счет предприятия безосновательно перечислили 592 тысяч гривен бюджетных средств за протезы, которых заказчики фактически не получили.

"Полицейские провели ряд санкционированных обысков в разных регионах Украины. В частности, в Закарпатском областном отделении Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, по местам проживания фигурантов и других лиц, возможно причастных к преступной схеме, а также по адресам частных предприятий. Изъята рабочая документация, черновые записи, банковские карточки, 0 долларов и 780 тысяч гривен", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
хищение Закарпатье соцвыплаты
220 гектаров государственного леса за 2,5 млрд: на Закарпатье разоблачили схему "дачи Медведчука"
19 июня 2026, 16:59
4 тысячи долларов за "путешествие": в Закарпатье дельцы продавали "билеты" для уклонистов
16 июня 2026, 14:25
Все новости »
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
В Житомирской области провели военно-патриотические игры для детей
22 июня 2026, 15:55
В Харьковской области депутат под видом "эвакуации" присвоил коммунальное оборудование на 14,5 млн грн
22 июня 2026, 15:54
В Киеве на проспекте Бажана произошло ДТП: движение в сторону Харьковской площади усложнено
22 июня 2026, 15:49
Увеличение стажа для военного: какие документы нужны ветеранам
22 июня 2026, 14:45
В Киевской области чиновник "заработал" на подземных водах более 250 миллионов
22 июня 2026, 14:30
В Хмельницком 25-летняя женщина выжила после падения с 4 этажа
22 июня 2026, 13:47
На Закарпатье ищут 10-летнего мальчика, которого отнесло течением Тисы
22 июня 2026, 13:24
Черное небо Москвы: как война изменяет реальность России
22 июня 2026, 12:59
На Львовщине иностранец на Opel протаранил легковушку и автобус: травмировались пять человек
22 июня 2026, 12:42
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Игорь Луценко
Андрей Ильенко
Юрий Касьянов
Все блоги »