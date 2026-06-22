На Закарпатье чиновники "нагрели" полмиллиона на выплатах для военных и людей с инвалидностью

Фото: Национальная полиция

В Закарпатье получил подозрение исполняющий обязанности руководителя Закарпатского областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Оказалось, что с сообщницей он организовал схему присвоения бюджету

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Известно, что сообщница чиновника неофициально являлась региональной представительницей предприятия и представляла его интересы в регионе. В частности, она проводила встречи с лицами с инвалидностью, оформляла документы по предварительным заказам на протезирование, координировала работу протезистов и участвовала в передаче изделий заказчикам.

От схемы чиновника и его сообщницы пострадали не менее семи человек. Среди них люди инвалидности и военные. С помощью поддельных документов на счет предприятия безосновательно перечислили 592 тысяч гривен бюджетных средств за протезы, которых заказчики фактически не получили.

"Полицейские провели ряд санкционированных обысков в разных регионах Украины. В частности, в Закарпатском областном отделении Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, по местам проживания фигурантов и других лиц, возможно причастных к преступной схеме, а также по адресам частных предприятий. Изъята рабочая документация, черновые записи, банковские карточки, 0 долларов и 780 тысяч гривен", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.