15 апреля 2026, 09:52

Стрельба и похищение на Закарпатье: полиция показала видео задержания нападающего

15 апреля 2026, 09:52
Фото: Прокуратура Украины
Правоохранители обнародовали официальную информацию об инциденте со стрельбой и похищением женщины с ребенком в Мукачевском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полиции Закарпатской области.

По данным правоохранителей, события начались 14 апреля в 10:56.

Задержанный прибыл к месту жительства своей 45-летней знакомой из Мукачевщины. Во время ссоры он приставил к голове женщины пистолет и заставил ее вместе с 3-летним ребенком сесть в машину.

В дальнейшем злоумышленник направился в Береговский район. Там он пытался похитить еще одного ребенка – собственного внука, а также нанес телесные повреждения своей дочери. В этот момент, воспользовавшись ситуацией, жительница Мукачевщины с 3-летним ребенком на руках сбежала из автомобиля похитителя. Во время этого конфликта злоумышленник снова применил оружие. Покинуть место происшествия ему помешал наряд полиции.

При попытке задержания мужчина открыл огонь из травматического пистолета и ранил полицейского в голову. Также он пытался совершить наезд на автомобиле на другого правоохранителя. Несмотря на сопротивление, он был задержан.

Все участники происшествия находятся в безопасности и сотрудничают со следствием. Малолетние дети не получили телесных повреждений. Раненым полицейским оказали необходимую медицинскую помощь – угрозы их жизни нет.

Следователи открыли уголовные производства по:

  • ч. 2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека);
  • ст. 348 УКУ (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

Подозреваемому грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Видео задержания нападающего – по ссылке.

Напомним, накануне стало известно, что на Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который насильно похитил женщину с 3-летним ребенком. Инцидент произошел в селе Бобовище Мукачевского района.

Ранее на Буковине задержали 37-летнего мужчину, похитившего 13-летнюю девочку. Злоумышленник заманил ребенка к автомобилю под предлогом подвезти, после чего вывез его в дом своих родственников в Черновицком районе, где временно никто не проживает, и удерживал девочку против ее воли.

