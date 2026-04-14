В Полтавской области нашли мертвым подростка

В Полтавской области обнаружили тело подростка. Это произошло в одной из квартир

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Правоохранителям сообщили о смерти 16-летнего парня. Это произошло в одной из квартир города по улице Победы. Медики проводили реанимационные мероприятия, однако, к сожалению, спасти подростка не удалось.

"При первичном осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время следователи полиции выясняют все обстоятельства и причины смерти несовершеннолетнего", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Черниговщине правоохранители задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве 77-летней пенсионерки с особой жестокостью. Злоумышленницы светит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.