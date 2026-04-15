15 квітня 2026, 09:52

Стрілянина та викрадення на Закарпатті: поліція показала відео затримання нападника

Фото: Прокуратура України
Правоохоронці оприлюднили офіційну інформацію щодо інциденту зі стріляниною та викраденням жінки з дитиною в Мукачівському районі

Про це інформує RegioNews із посиланням на поліцію Закарпатської області.

За даними правоохоронців, події розпочалися 14 квітня о 10:56.

Затриманий прибув до місця проживання своєї 45-річної знайомої з Мукачівщини. Під час сварки він приставив до голови жінки пістолет та змусив її разом з 3-річною дитиною сісти до авто.

Надалі зловмисник попрямував у Берегівський район. Там він намагався викрасти ще одну дитину – власного онука, а також спричинив тілесні ушкодження своїй доньці. У цей момент, скориставшись ситуацією, мешканка Мукачівщини з 3-річною дитиною на руках втекла з автівки викрадача. Під час цього конфлікту зловмисник знову застосував зброю. Покинути місце події йому завадив наряд поліції.

Під час спроби затримання чоловік відкрив вогонь із травматичного пістолета та поранив поліцейського в голову. Також він намагався здійснити наїзд автомобілем на іншого правоохоронця. Попри опір, його було затримано.

Усі учасники події перебувають у безпеці та співпрацюють зі слідством. Малолітні діти не отримали тілесних ушкоджень. Пораненим поліцейським надали необхідну медичну допомогу – загрози їхньому життю немає.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за:

  • ч. 2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);
  • ст. 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Підозрюваному загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Відео затримання нападника – за посиланням.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що на Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який силоміць викрав жінку з 3-річною дитиною. Інцидент стався у селі Бобовище Мукачівського району.

Раніше на Буковині затримали 37-річного чоловіка, який викрав 13-річну дівчинку. Зловмисник заманив дитину до автомобіля під приводом підвезти, після чого вивіз її до осель своїх родичів у Чернівецькому районі, де тимчасово ніхто не проживає, та утримував дівчинку проти її волі.

