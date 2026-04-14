На Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который насильно похитил женщину с 3-летним ребенком

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел 14 апреля около 11:00 в селе Бобовище Мукачевского района.

По предварительным данным, неизвестный мужчина посадил мать с ребенком в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. В результате скоординированных действий полиции транспортное средство быстро было установлено и остановино на территории Береговщины.

Во время задержания 53-летний подозреваемый, находившийся в бронежилете, оказывал вооруженное сопротивление. В результате двое правоохранителей получили ранения и травмы.

Похищенную женщину и ребенка уволили, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Злоумышленник задержан. Ему готовят сообщение о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дело расследуют по статьям о незаконном лишении свободы и посягательстве на жизнь правоохранителей. Также проверяется возможная причастность задержанного к другим преступлениям.

