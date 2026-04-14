16:40  14 апреля
На Закарпатье мужчина похитил женщину с 3-летним ребенком
14:58  14 апреля
В Ровенской области исчез звездный олень Борис
12:03  14 апреля
В Киеве пьяный водитель Porsche устроил тройное ДТП на Оболони: среди пострадавших – дети
UA | RU
UA | RU
14 апреля 2026, 16:40

На Закарпатье мужчина похитил женщину с 3-летним ребенком

Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

На Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который насильно похитил женщину с 3-летним ребенком

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел 14 апреля около 11:00 в селе Бобовище Мукачевского района.

По предварительным данным, неизвестный мужчина посадил мать с ребенком в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. В результате скоординированных действий полиции транспортное средство быстро было установлено и остановино на территории Береговщины.

Во время задержания 53-летний подозреваемый, находившийся в бронежилете, оказывал вооруженное сопротивление. В результате двое правоохранителей получили ранения и травмы.

Похищенную женщину и ребенка уволили, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Злоумышленник задержан. Ему готовят сообщение о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дело расследуют по статьям о незаконном лишении свободы и посягательстве на жизнь правоохранителей. Также проверяется возможная причастность задержанного к другим преступлениям.

Напомним, на Буковине задержали 37-летнего мужчину, похитившего 13-летнюю девочку. Злоумышленник заманил ребенка к автомобилю под предлогом подвезти, после чего вывез его в дом своих родственников в Черновицком районе, где временно никто не проживает, и удерживал против его воли.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье похищение правоохранители ребенок мужчина похищение людей женщина
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виталий Портников
Остап Дроздов
Все блоги »