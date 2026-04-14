Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Преступление произошло в начале июня прошлого года. Мужчина, находясь пьяным, остался ночевать в доме своей сестры. Около четырех часов утра он вошел в комнату девочки и изнасиловал ее.

Ребенок смог вырваться из рук нападающего и сбежать из дома. Несмотря на преследование со стороны родственника, девочка успела закрыться в летней кухне, где провела всю ночь. Утром 13-летнюю дочь в тяжелом состоянии обнаружили родители, которые вызвали полицию и врачей.

Полицейские задержали 27-летнего злоумышленника. Сейчас суд объявил ему приговор. Мужчина проведет за решеткой 13 лет, а также должен выплатить 200 тысяч гривен компенсации потерпевшей стороне.

Кроме тюремного срока, данные о фигуранте внесли в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности малолетних.

