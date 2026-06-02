02 июня 2026, 19:59

Снабжал окупантов техникой и лекарствами: в Херсонской области разоблачили депутата-коллаборанта

Фото: прокуратура Херсонской области
В Херсонской области правоохранители сообщили о новом подозрении жителю региона, который не только стал "депутатом" оккупационных властей в Олешках, но и систематически обеспечивал армию РФ необходимыми ресурсами

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина в 2023 году принял участие в незаконных выборах, организованных государством-агрессором, и был избран депутатом так называемого совета депутатов в Олешках от партии Единая Россия. В настоящее время обвинительный акт по коллаборационной деятельности уже находится на рассмотрении суда.

В то же время, правоохранители установили новые эпизоды его сотрудничества с оккупационными структурами и военными формированиями РФ.

Мужчина, используя статус депутата, на протяжении 2024-2025 годов систематически обеспечивал материальными ресурсами подразделения вооруженных сил РФ, участвующих в боевых действиях против Сил обороны Украины.

В частности, представителям российских военных формирований передавались маскировочные сетки, ремонтные инструменты, медицинские препараты, генераторы, рации, детекторы беспилотных летательных аппаратов, оптические приборы и другое оборудование, необходимое для обеспечения деятельности оккупационных войск.

Кроме того, свою деятельность подозреваемый освещал в подконтрольных оккупационным властям медиа, публично демонстрируя поддержку российских военных.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры жителю региона заочно уведомлено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Напомним, что в Херсонской области перед судом предстанет местный житель, который во время оккупации региона пошел на службу к врагу.

оккупанты Херсонская область депутат
