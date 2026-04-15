На Хмельнитчине 15-летняя девушка оказалась в реанимации из-за самолечения

В Нетешине 15-летняя девушка попала в реанимацию в критическом состоянии из-за сепсиса, развившегося в результате длительного отсутствия медицинской помощи

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 9 апреля около 02:20 в полицию поступило сообщение из специальной медико-санитарной части города Нетишин. Речь шла о госпитализации несовершеннолетней с сепсисом и множественными некротическими поражениями. Девушку в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение.

Следствие установило, что воспалительные процессы на коже появились примерно месяц назад, однако родители занимались самолечением и, несмотря на ухудшение состояния, не обращались за помощью.

В результате у ребенка развился сепсис. В настоящее время она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство. Следователи полиции при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили матери о подозрении по ч. 1 ст. 166 УК Украины (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком).

