10:16  02 лютого
Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку
08:56  02 лютого
На Херсонщині військові РФ із психічними розладами навчають дітей – ЦНС
08:26  02 лютого
Смертельна пожежа на Житомирщині: загинула однорічна дитина
UA | RU
UA | RU
02 лютого 2026, 10:16

Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку

02 лютого 2026, 10:16
Читайте также на русском языке
Фото: Telegram/Віталій Глагола
Читайте также
на русском языке

У неділю, 1 лютого, близько 18:00 в Ужгороді стався трагічний інцидент

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За наявною інформацією, чоловіку 1940 року народження стало зле під час руху. Він керував білим Seat, рухаючись від площі Корятовича у напрямку вулиці Доманинської та села Оноківці.

Спочатку водій зніс дорожній знак по правому краю дороги, після чого зачепив два автомобілі – Volkswagen та Lexus.

Приблизно за 10 метрів від першого зіткнення авто в'їхало в приміщення аптеки, що розташована поблизу колишнього центру СНІДу на вулиці Другетів.

Медики, які прибули на місце, констатували смерть водія. Ймовірною причиною стала раптова зупинка серця або різке погіршення стану здоров'я.

На місці події працювали поліція, експерти та медики.

Нагадаємо, на Рівненщині 23-річний водій Volkswagen Golf не врахував дорожню обстановку та виїхав на зустрічну смугу. Там легковик зіткнувся з лісовозом DAF, за кермом якого був 54-річний чоловік. Внаслідок ДТП водій Volkswagen Golf загинув.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття Ужгород ДТП аварія водій аптека стан здоров'я
Смертельна ДТП на Житомирщині: в авто були діти
01 лютого 2026, 16:20
На Полтавщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: постраждали дві людини
30 січня 2026, 15:10
У Києві судитимуть водія Porsche, який влаштував стрілянину після п’яної ДТП
30 січня 2026, 13:18
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Пожежі, руйнування та постраждалі: наслідки нічної атаки БпЛА на Черкащину
02 лютого 2026, 11:39
Хотів здивувати дівчину: чоловік запустив салют у центрі столиці
02 лютого 2026, 11:20
В Одесі п’яний відвідувач ресторану влаштував стрілянину через відмову офіціантки принести наркотики
02 лютого 2026, 11:15
Російський дрон атакував легковик у Запоріжжі: двоє поранених
02 лютого 2026, 10:56
Морози на Рівненщині: одна людина загинула, двоє постраждали
02 лютого 2026, 10:55
Майже 200 будинків у Києві досі залишаються без опалення
02 лютого 2026, 10:38
СБУ затримала російську агентку, яка наводила удари на Сумщину
02 лютого 2026, 10:20
Росіяни вдарили безпілотником по тепловозу на Запоріжжі
02 лютого 2026, 09:56
РФ атакувала Україну балістикою та 171 дроном: є влучання на 8 локаціях
02 лютого 2026, 09:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »