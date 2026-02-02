Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку

Фото: Telegram/Віталій Глагола

У неділю, 1 лютого, близько 18:00 в Ужгороді стався трагічний інцидент

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За наявною інформацією, чоловіку 1940 року народження стало зле під час руху. Він керував білим Seat, рухаючись від площі Корятовича у напрямку вулиці Доманинської та села Оноківці.

Спочатку водій зніс дорожній знак по правому краю дороги, після чого зачепив два автомобілі – Volkswagen та Lexus.

Приблизно за 10 метрів від першого зіткнення авто в'їхало в приміщення аптеки, що розташована поблизу колишнього центру СНІДу на вулиці Другетів.

Медики, які прибули на місце, констатували смерть водія. Ймовірною причиною стала раптова зупинка серця або різке погіршення стану здоров'я.

На місці події працювали поліція, експерти та медики.

