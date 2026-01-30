На Закарпатье объявили подозрение врачу из-за смерти младенца от травм во время родов

Иллюстративное фото: pixabay

В Мукачево полиция объявила подозрение врачу-акушерке-гинекологу. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей, что привело к смерти ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В декабре 2024 года в реанимации областной детской больницы скончался восьмимесячный мальчик. Следствие установило, что младенца госпитализировали в больницу еще в марте 2024 года из родильного отделения с травмами, полученными во время родов.

Судмедэкспертиза установила, что ребенок получил травмы в результате ненадлежащих действий врача. Во время родов врач нарушила медицинские стандарты, из-за чего младенец получил травмы позвоночника и спинного мозга, от которых впоследствии умер.

Врачу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 140 УК. Суд уже избрал ей меру пресечения.

Правоохранители готовят материалы для направления дела в суд.

