10:40  30 січня
На Одещині жінка ледь не потонула в лимані, рятуючи свого собаку
09:36  30 січня
Після 9 днів без світла: у Києві сусіди посварилися через зарядку електрокара з вікна
08:19  30 січня
Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення
UA | RU
UA | RU
30 січня 2026, 12:25

Родина керівника БЕБ Закарпаття за кілька років обзавелася бізнесами на мільйони – Bihus.Info

30 січня 2026, 12:25
Читайте также на русском языке
Фото: БЕБ
Читайте также
на русском языке

Дружина керівника Бюро економічної безпеки у Закарпатській області Євгенія Калугіна Альона за останні роки стала співвласницею низки бізнесів та об'єктів нерухомості на мільйони гривень

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info, передає RegioNews.

Як пишуть журналісти, нарощування цих активів відбувалося паралельно з кар’єрним зростанням Калугіна в БЕБ.

Наразі Євгеній Калугін очолює територіальне управління БЕБ у Закарпатській області. До цього він працював заступником керівника БЕБ у Чернівецькій області, а ще раніше понад 12 років служив у правоохоронних органах.

За даними журналістів, перед переїздом Калугіна до Чернівців його мати стала співвласницею компанії "Голден Блек", яка почала розвивати мережу автозаправок у регіоні. Вже у вересні 2025 року компанія зі схожою назвою "Голден Блек Спа"оформила кредити на дві АЗС мережі GB Oil загальною вартістю близько 40 млн грн. Співвласницею цієї компанії є Альона Калугіна.

Крім того, у 2024 році дружина посадовця разом із партнерками придбала земельну ділянку поблизу Чернівців, де влітку 2025 року відкрився басейн і ресторан Black Lotus. Наприкінці того ж року на цій локації запрацював нічний клуб, а комплекс продовжують розширювати.

За оцінками журналістів, вартість землі в цьому районі сягає понад 12 млн грн.

Після призначення Калугіна на посаду в Закарпатті його дружина та мати у 2024 році придбали по 6 соток землі в Ужгороді неподалік словацького кордону. На цих ділянках розпочалося будівництво клубного житлового комплексу з таунхаусами. Альона Калугіна заявила журналістам, що будівництвом займаються інші особи, з якими є усні домовленості.

Також дружина посадовця є інвесторкою аграрної компанії "Хрум", у власності якої понад 2 гектари землі на Закарпатті.

Окремо журналісти звертають увагу на те, що у липні 2023 року батько Євгенія Калугіна – Павло Калугін – став власником понад пів гектара землі в Козині по сусідству з маєтком Ріната Ахметова. Орієнтовна вартість такої ділянки наразі становить близько 15 млн грн. За його словами, землю він придбав за власні кошти.

Альона Калугіна запевняє, що задекларованих доходів їй вистачало для придбання всіх активів. Сам Євгеній Калугін наголосив, що бізнесами займається його дружина, а він лише може надавати поради, підкресливши, що його повноваження обмежуються територією Закарпатської області й існують механізми запобігання конфлікту інтересів.

Як відомо, наразі у Бюро економічної безпеки триває атестація працівників, яка має тривати до 18 місяців і передбачає перезавантаження відомства.

Нагадаємо, раніше журналісти розповідали теща керівника київського управління Кіберполіції В'ячеслава Куліуша, одразу після його розлучення, стала власницею елітної нерухомості в Одесі та розпочала будівництво маєтку біля моря.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
бізнес розслідування Закарпаття журналісти Нерухомість Дружина БЕБ детектив
На Закарпатті лікарці оголосили підозру через смерть немовляти від травм під час пологів
30 січня 2026, 11:17
Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення
30 січня 2026, 08:19
Жителі Закарпаття можуть залишитися без газу
29 січня 2026, 22:07
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Росіяни обстріляли маршрутку в Херсоні: одна людина загинула
30 січня 2026, 13:04
На Буковині прикордонники зупинили мікроавтобус із автомобільними каталізаторами на 10 млн грн
30 січня 2026, 12:45
Миколаївці вшанували Героїв Крут патріотичним автопробігом
30 січня 2026, 12:40
На Миколаївщині зіткнулися автівки: двоє людей загинули, одна постраждала
30 січня 2026, 12:23
Служив у СРСР і читав книги про Путіна: в Харкові засудили чоловіка, який зливав дані про ЗСУ з телефону пенсіонерки
30 січня 2026, 12:20
На Рівненщині вантажівка збила на смерть пенсіонера на велосипеді
30 січня 2026, 11:55
Мінування у Києві: поліція перевіряє десятки об'єктів
30 січня 2026, 11:24
На Закарпатті лікарці оголосили підозру через смерть немовляти від травм під час пологів
30 січня 2026, 11:17
Зеленський прокоментував нове запрошення Путіна на переговори до Москви
30 січня 2026, 11:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »