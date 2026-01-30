Родина керівника БЕБ Закарпаття за кілька років обзавелася бізнесами на мільйони – Bihus.Info

Фото: БЕБ

Дружина керівника Бюро економічної безпеки у Закарпатській області Євгенія Калугіна Альона за останні роки стала співвласницею низки бізнесів та об'єктів нерухомості на мільйони гривень

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info, передає RegioNews.

Як пишуть журналісти, нарощування цих активів відбувалося паралельно з кар’єрним зростанням Калугіна в БЕБ.

Наразі Євгеній Калугін очолює територіальне управління БЕБ у Закарпатській області. До цього він працював заступником керівника БЕБ у Чернівецькій області, а ще раніше понад 12 років служив у правоохоронних органах.

За даними журналістів, перед переїздом Калугіна до Чернівців його мати стала співвласницею компанії "Голден Блек", яка почала розвивати мережу автозаправок у регіоні. Вже у вересні 2025 року компанія зі схожою назвою "Голден Блек Спа"оформила кредити на дві АЗС мережі GB Oil загальною вартістю близько 40 млн грн. Співвласницею цієї компанії є Альона Калугіна.

Крім того, у 2024 році дружина посадовця разом із партнерками придбала земельну ділянку поблизу Чернівців, де влітку 2025 року відкрився басейн і ресторан Black Lotus. Наприкінці того ж року на цій локації запрацював нічний клуб, а комплекс продовжують розширювати.

За оцінками журналістів, вартість землі в цьому районі сягає понад 12 млн грн.

Після призначення Калугіна на посаду в Закарпатті його дружина та мати у 2024 році придбали по 6 соток землі в Ужгороді неподалік словацького кордону. На цих ділянках розпочалося будівництво клубного житлового комплексу з таунхаусами. Альона Калугіна заявила журналістам, що будівництвом займаються інші особи, з якими є усні домовленості.

Також дружина посадовця є інвесторкою аграрної компанії "Хрум", у власності якої понад 2 гектари землі на Закарпатті.

Окремо журналісти звертають увагу на те, що у липні 2023 року батько Євгенія Калугіна – Павло Калугін – став власником понад пів гектара землі в Козині по сусідству з маєтком Ріната Ахметова. Орієнтовна вартість такої ділянки наразі становить близько 15 млн грн. За його словами, землю він придбав за власні кошти.

Альона Калугіна запевняє, що задекларованих доходів їй вистачало для придбання всіх активів. Сам Євгеній Калугін наголосив, що бізнесами займається його дружина, а він лише може надавати поради, підкресливши, що його повноваження обмежуються територією Закарпатської області й існують механізми запобігання конфлікту інтересів.

Як відомо, наразі у Бюро економічної безпеки триває атестація працівників, яка має тривати до 18 місяців і передбачає перезавантаження відомства.

Нагадаємо, раніше журналісти розповідали теща керівника київського управління Кіберполіції В'ячеслава Куліуша, одразу після його розлучення, стала власницею елітної нерухомості в Одесі та розпочала будівництво маєтку біля моря.