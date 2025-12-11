На Закарпатті горів чоловічий монастир: пожежу ліквідували
Ввечері 10 грудня в селі Кострина на Закарпатті виникла пожежа на території Свято-Покровського чоловічого монастиря
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Закарпатській області, передає RegioNews.
Осередком займання стало дерев'яне одноповерхове приміщення з мансардним поверхом, де наразі ніхто не проживає.
Першими полум’я помітили священнослужителі, які мешкають неподалік, і одразу повідомили про пожежу Службу порятунку.
До гасіння залучили підрозділи з селища Великий Березний, Перечин та Ужгород, а також добровольців з села Волосянка.
Пожежа швидко поширювалася дерев'яними конструкціями, але загрози для розташованої поруч пам'ятки архітектури – церкви Покрови Пресвятої Богородиці – не було.
Попри відсутність під'їзних шляхів і вододжерел, рятувальники проклали магістральні лінії та організували забір води з місцевого ставка. Завдяки цьому пожежу площею 170 кв. м вдалося ліквідувати за дві з половиною години.
