Фото: Нацполіція

Інцидент стався у селіші Буштино. Там сталась крадіжка грошей з одного з терміналів. Виявилось, що за цим стоять підлітки

Про це повідомляє поліція Закарпатської області передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетні троє підлітків віком 15, 14 та 13 років. Їх швидко розшукали. Під час допиту вони зізнались, що вночі, за допомогою будівельних інструментів, вони пошкодили корпус терміналу, демонтували його кришку та дістали касету купюроприймача.

Підлітки вкрали майже 22 тисячі гривень. Ці гроші вони витратили.

"За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану слідчі поліції Тячева, за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури, повідомили неповнолітнім фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у справі триває. Для роботи з родинами до справи залучили ювенальних поліцейських", - повідомили в поліції.

