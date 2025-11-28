На Закарпатті затримали ділка, який незаконно переправляв чоловіків через кордон

Фото: поліція

Правоохоронці затримали мешканця Івано-Франківщини, причетного до незаконного переправлення чоловіків через державний кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фігурант зустрічав клієнтів на Івано-Франківщині. Звідти, оминаючи контрольно-ревізійні пункти, транспортував до Закарпатської області, а опісля – гірською місцевістю на позашляховику до кордону з Румунією. Вартість такого трансферу складала 7000 доларів з людини.

Поліцейські 26 листопада затримали 29-річного переправника на "гарячому" – під час отримання грошей від клієнта за майбутнє переправлення.

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до схеми.

