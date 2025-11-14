17:12  14 ноября
14 ноября 2025, 15:35

В Закарпатье осудили мужчину, который в соцсетях расхваливал российских оккупантов

14 ноября 2025, 15:35
Иллюстративное фото
Закарпатский апелляционный суд рассмотрел дело в отношении жителя Ужгорода. Ранее он оправдывал российскую агрессию против Украины

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Уже во второй раз мужчину признали виновным в публичном оправдывании и глорифификации вооруженной агрессии России против Украины. Отмечается, что он уроженец республики Коми, и имеет пророссийские взгляды.

В соцсетях мужчина отрицал независимость Украины, восхвалял действия военных и диктатора РФ. При этом, несмотря на то, что он уже был осужден, он снова начал действовать так же.

Ужгородский горрайонный суд в марте этого года назначил ему наказание в пять лет лишения свободы. Мужчина не согласился и подал апелляцию: он заявил, что сообщения могли быть обнародованы третьими лицами из его аккаунтов.

Однако апелляционный суд не нашел оснований для удовлетворения жалоб и оставил приговор без изменений, признав его законным и обоснованным.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили "фаната РФ", который в соцсетях называл украинцев нацистами. Он также призвал "ломать эту власть и всех, кто ей близок".

