На Закарпатті засудили чоловіка, який у соцмережах розхвалював російських окупантів

Ілюстративне фото

Закарпатський апеляційний суд розглянув справу щодо жителя Ужгорода. Раніше він виправдовував російську агресію проти України

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Уже вдруге чоловіка визнали винним у публічному виправдовуванні та глорифікації збройної агресії Росії проти України. Зазначається, що він є уродженцем республіки Комі, і має проросійські погляди.

У соцмережах чоловік заперечував незалежність України, вихваляв дії військових та диктатора РФ. При цьому попри те, що він уже був засуджений, він знову почав діяти так само.

Ужгородський міськрайонний суд у березні цього року призначив йому покарання у вигляді п'ять років позбавлення волі. Чоловік не погодився і подав апеляцію: він заявив, що дописи могли бути оприлюднені третіми особами з його акаунтів.

Проте апеляційний суд не знайшов підстав для задоволення скарг і залишив вирок без змін, визнавши його законним та обґрунтованим.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили "фаната РФ", який у соцмережах називав українців нацистами. Він також закликав "ламати цю владу і всіх, хто їй близький".