На Закарпатті засудили чоловіка, який у соцмережах розхвалював російських окупантів
Закарпатський апеляційний суд розглянув справу щодо жителя Ужгорода. Раніше він виправдовував російську агресію проти України
Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.
Уже вдруге чоловіка визнали винним у публічному виправдовуванні та глорифікації збройної агресії Росії проти України. Зазначається, що він є уродженцем республіки Комі, і має проросійські погляди.
У соцмережах чоловік заперечував незалежність України, вихваляв дії військових та диктатора РФ. При цьому попри те, що він уже був засуджений, він знову почав діяти так само.
Ужгородський міськрайонний суд у березні цього року призначив йому покарання у вигляді п'ять років позбавлення волі. Чоловік не погодився і подав апеляцію: він заявив, що дописи могли бути оприлюднені третіми особами з його акаунтів.
Проте апеляційний суд не знайшов підстав для задоволення скарг і залишив вирок без змін, визнавши його законним та обґрунтованим.
Нагадаємо, раніше на Волині викрили "фаната РФ", який у соцмережах називав українців нацистами. Він також закликав "ламати цю владу і всіх, хто їй близький".