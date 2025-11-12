Фото: БЕБ

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі про незаконне виготовлення підакцизних товарів. Матеріали справи направлені до суду

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Житель Ужгорода облаштував у гаражному кооперативі нелегальний тютюновий цех. У власному гаражі він встановив обладнання і налагодив виробництво сигарет з фільтром без відповідних дозволів. Товари планував реалізовувати на внутрішньому ринку України.

Під час обшуку правоохоронці вилучили станки для виготовлення та пакування тютюнових виробів, кілька тисяч готових сигарет, гільзи з фільтрами для набивання тютюном, тютюн, картонні заготовки упаковок та інші комплектувальні матеріали.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 та ч.2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів). Санкції передбачають штрафи, конфіскацію та, у випадку вчинення злочину повторно або у великих розмірах – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років із конфіскацією.

Наразі незаконне виробництво припинено, досудове розслідування завершено, обвинувальний акт спрямований до суду.

Нагадаємо, у жовтні на Волині правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення сигарет вартістю понад 2,2 мільйона гривень. Протиправну схему організував 26-річний житель Одещини.