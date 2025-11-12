08:21  12 листопада
12 листопада 2025, 07:43

На Закарпатті судитимуть чоловіка за нелегальне виготовлення сигарет у гаражі

12 листопада 2025, 07:43
Фото: БЕБ
Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі про незаконне виготовлення підакцизних товарів. Матеріали справи направлені до суду

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Житель Ужгорода облаштував у гаражному кооперативі нелегальний тютюновий цех. У власному гаражі він встановив обладнання і налагодив виробництво сигарет з фільтром без відповідних дозволів. Товари планував реалізовувати на внутрішньому ринку України.

Під час обшуку правоохоронці вилучили станки для виготовлення та пакування тютюнових виробів, кілька тисяч готових сигарет, гільзи з фільтрами для набивання тютюном, тютюн, картонні заготовки упаковок та інші комплектувальні матеріали.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 та ч.2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів). Санкції передбачають штрафи, конфіскацію та, у випадку вчинення злочину повторно або у великих розмірах – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років із конфіскацією.

Наразі незаконне виробництво припинено, досудове розслідування завершено, обвинувальний акт спрямований до суду.

На Закарпатті судитимуть чоловіка за нелегальне виготовлення сигарет
На Закарпатті чоловік постане перед судом за виготовлення сигарет

Нагадаємо, у жовтні на Волині правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення сигарет вартістю понад 2,2 мільйона гривень. Протиправну схему організував 26-річний житель Одещини.

