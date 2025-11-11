На Закарпатті бетонозмішувач з’їхав з дороги і перекинувся: постраждав водій

На Закарпатті бетонозмішувач з’їхав з дороги і перекинувся: водія діставали рятувальники
ДТП сталася вдень 10 листопада на автодорозі М-24 у селі Гать Берегівського району
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Водій вантажного автомобіля-бетонозмішувача Renault не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Через деформацію кузова чоловік не міг самостійно вибратися з машини.
На місце прибули рятувальники. За допомогою гідравлічного інструменту вони розрізали елементи кузова та обережно визволили потерпілого.
Чоловіка передали медикам.
Рятувальники також прибрали уламки з проїзної частини, відновивши нормальний рух транспорту.
Поліція встановлює всі обставини події.
Нагадаємо, вдень 3 листопада на Житомирщині під час навантаження дров на лісовоз перекинувся кран, під конструкціями якого опинився кранівник. Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під перекинутого крана.