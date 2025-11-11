На Закарпатті бетонозмішувач з’їхав з дороги і перекинувся: постраждав водій

Фото: ДСНС

ДТП сталася вдень 10 листопада на автодорозі М-24 у селі Гать Берегівського району

Водій вантажного автомобіля-бетонозмішувача Renault не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Через деформацію кузова чоловік не міг самостійно вибратися з машини.

На місце прибули рятувальники. За допомогою гідравлічного інструменту вони розрізали елементи кузова та обережно визволили потерпілого.

Чоловіка передали медикам.

Рятувальники також прибрали уламки з проїзної частини, відновивши нормальний рух транспорту.

Поліція встановлює всі обставини події.

