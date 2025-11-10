Апелляционный суд оставил в силе приговор трем лицам за сексуальное насилие над несовершеннолетней в Закарпатье

Закарпатский апелляционный суд подтвердил приговор Воловецкого районного суда в отношении трех лиц, признанных виновными в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней (ч. 3 ст. 153 УК Украины). Каждому назначено 6 лет лишения свободы

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Первоначально в марте 2023 года суд назначил наказание с применением испытательного срока. Благодаря вмешательству ювенальных прокуроров Офиса Генерального прокурора приговор был отменен, а дело направлено на повторное рассмотрение.

По результатам повторного рассмотрения в феврале 2025 года все трое были признаны виновными и назначены реальное заключение. Сторона защиты подала апелляционные жалобы, но суд отклонил их, согласившись с доводами прокуроров.

"Государство обязано защищать детей, и мы будем последовательно отстаивать этот принцип в каждом процессе. Апелляционный суд подтвердил, что сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних не может быть оправдано или смягчено какими-либо аргументами стороны защиты", – отметил руководитель Департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Офиса Генерального прокурора Максим Красный.

Приговор вступил в законную силу.

