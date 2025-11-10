Апеляційний суд залишив у силі вирок трьом особам за сексуальне насильство над неповнолітньою на Закарпатті

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Початково, у березні 2023 року, суд призначив покарання із застосуванням іспитового строку. Завдяки втручанню ювенальних прокурорів Офісу Генерального прокурора вирок було скасовано, а справу направлено на повторний розгляд.

За результатами повторного розгляду у лютому 2025 року всіх трьох осіб визнали винними та призначили реальне ув’язнення. Сторона захисту подала апеляційні скарги, але суд їх відхилив, погодившись із доводами прокурорів.

"Держава зобов’язана захищати дітей, і ми будемо послідовно відстоювати цей принцип у кожному процесі. Апеляційний суд підтвердив, що сексуальне насильство щодо неповнолітніх не може бути виправдано чи пом’якшено будь-якими аргументами сторони захисту", – зазначив керівник Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Максим Червоний.

Вирок набрав законної сили.

Як повідомлялось, в Одесі судитимуть 33-річну жінку, яка розповсюджувала особливо небезпечний психотроп на території міста. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.