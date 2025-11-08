17:51  07 листопада
08 листопада 2025, 09:00

9 ударів ножем: на Закарпатті чоловік вбив власного сина

08 листопада 2025, 09:00
Фото: Нацполіція
На Закарпатті будуть судити чоловіка, якого обвинувачують в убивстві сина. Це сталось на тлі сімейної сварки

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась у ніч на 14 вересня. До правоохоронців звернулась місцева жителька селища Усть Чорна, і розповіла, що її сусід поранив ножем свого сина. Тоді на місце виїхали правоохоронці.

У будинку поліцейські знайшли мертвим 40-річного чоловіка. З'ясувалось, що в нього було застілля з алкоголем у компанії 63-річного батька. Згодом між ними сталась сварка. Тоді пенсіонер схопив ножа та вдарив сина дев'ять разів. Внаслідок отриманих травм чоловік помер.

"Тоді поліцейські вилучили з місця події знаряддя злочину, а фігуранта затримали у процесуальному порядку. Йому слідчі Тячівського райвідділу поліції, за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури, повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство", - повідомили в поліції.

Зараз чоловіка відправили під варту без права на внесення застави. 63-річному закарпатцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування подвійного вбивства в Житомирі, де наприкінці червня під час застілля 45-річний чоловік жорстоко вбив двох жінок – 54-річну господиню квартири та її 30-річну знайому.

