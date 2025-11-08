9 ударів ножем: на Закарпатті чоловік вбив власного сина

Фото: Нацполіція

На Закарпатті будуть судити чоловіка, якого обвинувачують в убивстві сина. Це сталось на тлі сімейної сварки

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась у ніч на 14 вересня. До правоохоронців звернулась місцева жителька селища Усть Чорна, і розповіла, що її сусід поранив ножем свого сина. Тоді на місце виїхали правоохоронці.

У будинку поліцейські знайшли мертвим 40-річного чоловіка. З'ясувалось, що в нього було застілля з алкоголем у компанії 63-річного батька. Згодом між ними сталась сварка. Тоді пенсіонер схопив ножа та вдарив сина дев'ять разів. Внаслідок отриманих травм чоловік помер.

"Тоді поліцейські вилучили з місця події знаряддя злочину, а фігуранта затримали у процесуальному порядку. Йому слідчі Тячівського райвідділу поліції, за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури, повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство", - повідомили в поліції.

Зараз чоловіка відправили під варту без права на внесення застави. 63-річному закарпатцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

