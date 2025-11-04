16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
13:50  04 ноября
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
04 ноября 2025, 20:40

Просила о помощи и разозлила: на Днепропетровщине мужчина до смерти избил свою пожилую мать

04 ноября 2025, 20:40
Фото: Нацполиция
В Днепропетровской области правоохранители завершили расследование по убийству женщины. 71-летняя пенсионерка умерла в результате избиения от рук ее сына

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как выяснило следствие, 71-летняя женщина из-за состояния здоровья нуждалась в помощи. Это раздражало ее 50-летнего сына. После очередной просьбы матери он разозлился и стал ее избивать. После этого женщину госпитализировали в больницу с многочисленными травмами. К сожалению, спасти ее жизнь уже не удалось.

"Следователи, при процессуальном руководстве Жовтоводской окружной прокуратуры, завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в отношении фигуранта в суд. Ему инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины". полиции.

Напомним, ранее на Волыни мужчина убил свою жену. Известно, что во время ссоры он задушил ее подушкой. Теперь он под стражей ждет своего приговора.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
