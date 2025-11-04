Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области правоохранители завершили расследование по убийству женщины. 71-летняя пенсионерка умерла в результате избиения от рук ее сына

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как выяснило следствие, 71-летняя женщина из-за состояния здоровья нуждалась в помощи. Это раздражало ее 50-летнего сына. После очередной просьбы матери он разозлился и стал ее избивать. После этого женщину госпитализировали в больницу с многочисленными травмами. К сожалению, спасти ее жизнь уже не удалось.

"Следователи, при процессуальном руководстве Жовтоводской окружной прокуратуры, завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в отношении фигуранта в суд. Ему инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины". полиции.

Напомним, ранее на Волыни мужчина убил свою жену. Известно, что во время ссоры он задушил ее подушкой. Теперь он под стражей ждет своего приговора.