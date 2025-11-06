Мати знайшла сина мертвим: на Закарпатті чоловік вбив брата

Ілюстративне фото

На Закарпатті судили чоловіка, який вбив брата. Він вистрелив йому в голову

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась влітку 2024 року в селі Терново. Тоді 86-річна жінка знайшла свого 58-річного сина мертвим. Після цього вона звернулась до правоохоронців. Поліцейські з'ясували, що причетним до цього виявився двоюрідний брат потерпілого.

Після вбивства зловмисник намагався втекти, проте його затримали. У нього знайшли два ножі. Проте потерпілий помер внаслідок пострілу в голову. Стріляв зловмисник з пістолета "Форт-17Р".

Суд приговорив його до 12 років позбавлення волі.

