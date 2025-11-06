19:59  06 листопада
Внаслідок атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі
17:15  06 листопада
На Київщині суд виправдав російського окупанта, якого обвинувачували у мародерстві
16:22  06 листопада
Завтра в Україні без опадів і до +16
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2025, 21:50

Мати знайшла сина мертвим: на Закарпатті чоловік вбив брата

06 листопада 2025, 21:50
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Закарпатті судили чоловіка, який вбив брата. Він вистрелив йому в голову

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась влітку 2024 року в селі Терново. Тоді 86-річна жінка знайшла свого 58-річного сина мертвим. Після цього вона звернулась до правоохоронців. Поліцейські з'ясували, що причетним до цього виявився двоюрідний брат потерпілого.

Після вбивства зловмисник намагався втекти, проте його затримали. У нього знайшли два ножі. Проте потерпілий помер внаслідок пострілу в голову. Стріляв зловмисник з пістолета "Форт-17Р".

Суд приговорив його до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування подвійного вбивства в Житомирі, де наприкінці червня під час застілля 45-річний чоловік жорстоко вбив двох жінок – 54-річну господиню квартири та її 30-річну знайому.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство Закарпаття поліція
На Київщині 18-річний юнак побив перехожого і стріляв із пістолета в підземному переході
06 листопада 2025, 09:39
На Дніпропетровщині чоловік убив знайомого кувалдою, а наступного дня помер сам: деталі трагедії
05 листопада 2025, 12:44
Просила про допомогу і розізлила: на Дніпропетровщині чоловік до смерті побив свою літню матір
04 листопада 2025, 20:40
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
В Україні падають ціни на соняшникову олію: що відбувається на внутрішньому ринку
06 листопада 2025, 23:30
Ринок вершкового масла "штормить": що в Україні відбувається з цінами
06 листопада 2025, 23:00
У Чехії з будівлі парламенту зняли український прапор це зробив новообраний спікер Томіо Окамура
06 листопада 2025, 22:36
"Навіть соромно сказати": співак Павло Зібров зізнався, чи були в нього з дружиною сварки через ревнощі
06 листопада 2025, 22:30
"А, може, я вже вагітна": солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька натякнула на зміни в особистому житті
06 листопада 2025, 22:00
У Фастові п’яний водій влетів у магазин - відео
06 листопада 2025, 21:58
Росіяни мають просування у Вовчанську на Харківщині
06 листопада 2025, 21:39
Відома пісня Сердючки наробила галасу у Росії: дійшло до вибачень
06 листопада 2025, 21:29
12 тисяч євро за "подорож" за кордон: на Прикарпатті викрили нову схему для ухилянтів
06 листопада 2025, 21:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »