В Днепропетровской области мужчина убил знакомого кувалдой, а на следующий день умер сам: детали трагедии
Правоохранители расследуют обстоятельства трагического случая, произошедшего в одном из сел области
Об этом сообщает Департамент уголовного розыска, передает RegioNews.
В полицию поступило сообщение о смерти местного жителя. На месте происшествия оперативники обнаружили тело 39-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, накануне погибший находился в доме знакомого. Мужчины вместе употребляли алкогольные напитки, после чего между ними разразился конфликт.
Во время спора словесная перепалка переросла в драку. По информации правоохранителей, в ходе столкновения один из мужчин схватил находившуюся в помещении кувалду и нанес оппоненту удар по голове. Потерпевший погиб на месте. Полицейские оперативно установили личность возможного нападающего – им оказался 46-летний житель того же села.
Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве и готовили подозрение в совершении тяжкого преступления. Однако задержать фигуранта не удалось. По информации правоохранительных органов, спустя сутки после инцидента мужчина внезапно скончался. У него остановилось сердце.
Правоохранители продолжают собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства произошедшего. Как отмечают в полиции, конфликт, спровоцированный употреблением алкоголя, привел к гибели двух человек. Оперативные действия и следственные мероприятия продолжаются.
Напомним, на Волыни правоохранители остановили мужчину, который разбил кувалдой служебный автомобиль полиции и угрожал им косой. Выяснилось, что фигурант недавно вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за изнасилование.