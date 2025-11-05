Фото: Департамент уголовного поиска

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска, передает RegioNews.

В полицию поступило сообщение о смерти местного жителя. На месте происшествия оперативники обнаружили тело 39-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, накануне погибший находился в доме знакомого. Мужчины вместе употребляли алкогольные напитки, после чего между ними разразился конфликт.

Во время спора словесная перепалка переросла в драку. По информации правоохранителей, в ходе столкновения один из мужчин схватил находившуюся в помещении кувалду и нанес оппоненту удар по голове. Потерпевший погиб на месте. Полицейские оперативно установили личность возможного нападающего – им оказался 46-летний житель того же села.

Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве и готовили подозрение в совершении тяжкого преступления. Однако задержать фигуранта не удалось. По информации правоохранительных органов, спустя сутки после инцидента мужчина внезапно скончался. У него остановилось сердце.

Правоохранители продолжают собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства произошедшего. Как отмечают в полиции, конфликт, спровоцированный употреблением алкоголя, привел к гибели двух человек. Оперативные действия и следственные мероприятия продолжаются.

