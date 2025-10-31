12:51  31 жовтня
У Києві липові дерева вкрилися тисячами клопів: чи варто хвилюватися мешканцям
09:50  31 жовтня
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа вступив до лав ЗСУ
08:29  31 жовтня
ДТП на Дніпропетровщині: розбиті автівки, постраждали п'ятеро людей
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2025, 11:38

На Закарпатті мобілізований адвокат протаранив шлагбауми та втік до Угорщини

31 жовтня 2025, 11:38
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Увечері 30 жовтня на Закарпатті чоловік на чорній Toyota Avensis  прорвався через кордон в Угорщину

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався в пункті пропуску "Велика Паладь-Надьгодош" у зоні Мукачівського прикордонного загону.

За даними правоохоронців, авто на великій швидкості з увімкненим дальнім світлом врізалося у шлагбаум на в’їзді, пролетіло повз кабіну паспортного контролю, зачепило прикордонника (постраждалий перебуває у лікарні, без переломів) та знесло шлагбаум на виїзді.

Через шість секунд водій опинився на території Шенгенської зони.

Правоохоронці встановили особу водія – це Едуард Володимирович Пуканич, 1987 р.н., уродженець с. Велика Бакта Берегівського району. До мобілізації він працював адвокатом.

23 червня 2025 року його призвали до ЗСУ, наразі він служить у навчальному мехполку в/ч А-3211, 355-й навчальний мехполк.

Подію розслідують прикордонники та правоохоронці.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Нацполіцією викрили чергові спроби незаконно ухилитися від мобілізації та блокували діяльність дев'ятьох осіб, причетних до таких схем у кількох регіонах країни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Угорщина Закарпаття авто адвокат мобілізація шлагбауми
"Резерв+" тепер дає відстрочку батькам, які самостійно виховують дітей
31 жовтня 2025, 10:44
Натовп в Одесі перевернув мікроавтобус ТЦК – місцеві ЗМІ
30 жовтня 2025, 09:38
Відстрочки від мобілізації через ЦНАП: у Мінцифри пояснили, як працюватиме нова система з 1 листопада
29 жовтня 2025, 16:38
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Незаконна вирубка дубів у шести областях: ДБР викрило масштабну схему експорту деревини
31 жовтня 2025, 14:14
Україна знищила "Орєшнік" на території РФ: Малюк розкрив деталі
31 жовтня 2025, 13:59
Кабмін повернув Міністерству культури стару назву
31 жовтня 2025, 13:52
Секретна зустріч у Мадриді: 35 країн проведуть закритий саміт щодо підтримки України
31 жовтня 2025, 13:43
Підробляли відомі бренди та продавали як оригінал: 5 фігурантам загрожує тюрма
31 жовтня 2025, 13:27
Прикордонники на Вінниччині викрили "багатодітного батька" з підробленими документами
31 жовтня 2025, 13:05
Ексдепутат з Одеси працював на Росію з 2014-го – його взяли під варту
31 жовтня 2025, 12:59
У Кривому Розі сталась моторошна ДТП: водій влетів у електроопору і не вижив
31 жовтня 2025, 12:58
Нацгвардійці затримали двох чоловіків, які займалися незаконним підводним полюванням на Тернопільському ставі
31 жовтня 2025, 12:58
У Києві липові дерева вкрилися тисячами клопів: чи варто хвилюватися мешканцям
31 жовтня 2025, 12:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Сич
Всі блоги »