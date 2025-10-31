На Закарпатті мобілізований адвокат протаранив шлагбауми та втік до Угорщини

Скриншот із відео

Увечері 30 жовтня на Закарпатті чоловік на чорній Toyota Avensis прорвався через кордон в Угорщину

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався в пункті пропуску "Велика Паладь-Надьгодош" у зоні Мукачівського прикордонного загону.

За даними правоохоронців, авто на великій швидкості з увімкненим дальнім світлом врізалося у шлагбаум на в’їзді, пролетіло повз кабіну паспортного контролю, зачепило прикордонника (постраждалий перебуває у лікарні, без переломів) та знесло шлагбаум на виїзді.

Через шість секунд водій опинився на території Шенгенської зони.

Правоохоронці встановили особу водія – це Едуард Володимирович Пуканич, 1987 р.н., уродженець с. Велика Бакта Берегівського району. До мобілізації він працював адвокатом.

23 червня 2025 року його призвали до ЗСУ, наразі він служить у навчальному мехполку в/ч А-3211, 355-й навчальний мехполк.

Подію розслідують прикордонники та правоохоронці.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Нацполіцією викрили чергові спроби незаконно ухилитися від мобілізації та блокували діяльність дев'ятьох осіб, причетних до таких схем у кількох регіонах країни.