"Резерв+" теперь дает отсрочку родителям, которые воспитывают детей самостоятельно
Министерство обороны Украины добавило новую категорию для получения отсрочки через приложение "Резерв+"
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.
Теперь отсрочку онлайн могут получить родители и матери, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или потерял родительские права.
Чтобы получить отсрочку:
- Запросите приложение "Резерв+".
- Система проверит наличие оснований в государственных реестрах.
- При подтверждении отсрочка предоставляется автоматически, а информация появляется в электронном военном документе.
Процесс полностью автоматизирован и обычно длится от нескольких минут до нескольких часов, не требует сбора справок или посещения ТЦК. Для этого у ДРАЦС должна быть актуальна информация о ребенке и статусе другого родителя.
Таким образом, в "Резерв+" уже доступны 10 типов онлайн-отсрочок для:
- людей с инвалидностью;
- временно непригодных к службе;
- родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- тех, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
- женщин и мужчин военных с ребенком;
- родителей троих и более детей;
- родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет;
- студентов и аспирантов;
- работников высшего и профессионального образования.
Напомним, с 1 ноября мужчинам, имеющим отсрочку от призыва, больше не нужно лично посещать территориальные центры комплектования. Теперь это можно сделать через систему "Резерв+". Она автоматически продлевает срок действия существующих отсрочок.