09:50  31 октября
18-летний сын известной телеведущей и экс-депутата вступил в ряды ВСУ
08:29  31 октября
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
08:24  31 октября
В Борисполе мужчина напал с топором на посетителя кафе
UA | RU
UA | RU
31 октября 2025, 10:44

"Резерв+" теперь дает отсрочку родителям, которые воспитывают детей самостоятельно

31 октября 2025, 10:44
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство обороны Украины добавило новую категорию для получения отсрочки через приложение "Резерв+"

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

Теперь отсрочку онлайн могут получить родители и матери, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или потерял родительские права.

Чтобы получить отсрочку:

  1. Запросите приложение "Резерв+".
  2. Система проверит наличие оснований в государственных реестрах.
  3. При подтверждении отсрочка предоставляется автоматически, а информация появляется в электронном военном документе.

Процесс полностью автоматизирован и обычно длится от нескольких минут до нескольких часов, не требует сбора справок или посещения ТЦК. Для этого у ДРАЦС должна быть актуальна информация о ребенке и статусе другого родителя.

Таким образом, в "Резерв+" уже доступны 10 типов онлайн-отсрочок для:

  • людей с инвалидностью;
  • временно непригодных к службе;
  • родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • тех, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
  • женщин и мужчин военных с ребенком;
  • родителей троих и более детей;
  • родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет;
  • студентов и аспирантов;
  • работников высшего и профессионального образования.

Напомним, с 1 ноября мужчинам, имеющим отсрочку от призыва, больше не нужно лично посещать территориальные центры комплектования. Теперь это можно сделать через систему "Резерв+". Она автоматически продлевает срок действия существующих отсрочок.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война Минобороны онлайн отсрочка мобилизация Резерв+
Зеленский подписал законы, продолжающие военное положение и мобилизацию
30 октября 2025, 18:10
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
У Резерв+ теперь есть отсрочка для родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка
31 октября 2025, 12:09
Смертельное ДТП на трассе Киев–Одесса: микроавтобус сбил велосипедиста
31 октября 2025, 12:04
Скандал вокруг ТРЦ Gulliver: "Ощадбанк" объяснил причину закрытия
31 октября 2025, 12:03
В Винницкой области задержали российскую агентку, которая корректировала атаки по энергообъектам
31 октября 2025, 11:54
На Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаумы и скрылся в Венгрии
31 октября 2025, 11:38
На оккупированном Запорожье россияне готовят "зачистки" партизан
31 октября 2025, 11:35
В Одессе задержали 19-летнего юношу, поджегшего авто Tesla по заказу "куратора"
31 октября 2025, 11:22
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
31 октября 2025, 10:50
В Луцке произошло ДТП с участием семи автомобилей: есть пострадавшие
31 октября 2025, 10:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Виталий Сыч
Все блоги »