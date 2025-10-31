"Резерв+" теперь дает отсрочку родителям, которые воспитывают детей самостоятельно

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

Теперь отсрочку онлайн могут получить родители и матери, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или потерял родительские права.

Чтобы получить отсрочку:

Запросите приложение "Резерв+". Система проверит наличие оснований в государственных реестрах. При подтверждении отсрочка предоставляется автоматически, а информация появляется в электронном военном документе.

Процесс полностью автоматизирован и обычно длится от нескольких минут до нескольких часов, не требует сбора справок или посещения ТЦК. Для этого у ДРАЦС должна быть актуальна информация о ребенке и статусе другого родителя.

Таким образом, в "Резерв+" уже доступны 10 типов онлайн-отсрочок для:

людей с инвалидностью;

временно непригодных к службе;

родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

тех, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

женщин и мужчин военных с ребенком;

родителей троих и более детей;

родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет;

студентов и аспирантов;

работников высшего и профессионального образования.

Напомним, с 1 ноября мужчинам, имеющим отсрочку от призыва, больше не нужно лично посещать территориальные центры комплектования. Теперь это можно сделать через систему "Резерв+". Она автоматически продлевает срок действия существующих отсрочок.