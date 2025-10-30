Задушив під час сварки: на Волині чоловік вбив власну дружину
На Волині судять чоловіка, який розправився з власною дружиною. Причиною стала сварка
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 51-річного жителя Луцька. Влітку цього року під час сварки він задушив свою дружину подушкою. Зараз він чекає на свій вирок під вартою.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині 62-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння вбив свого сина. Суд засудив його до семи років позбавлення волі.
У Запоріжжі 17-річний підліток вбив знайомогоВсі новини »
27 жовтня 2025, 18:55У Харкові застілля друзів закінчилось вбивством: поліція розпочала розслідування
27 жовтня 2025, 16:45На Хмельниччині жінка встромила ніж у співмешканця матері
26 жовтня 2025, 10:07
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Українців попередили про важливі зміни в маршруті потяга Варшава-Київ
30 жовтня 2025, 18:45Названа одна із можливих причин стрілянини у Кременчуцькому РТЦК на Полтавщині
30 жовтня 2025, 18:33У Кременчуці чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК
30 жовтня 2025, 18:19Зеленський підписав закони, які продовжують воєнний стан і мобілізацію
30 жовтня 2025, 18:10У Ладижині на Вінниччині оголосили триденну жалобу за дівчинкою, яку вбили росіяни
30 жовтня 2025, 17:59Просили допомоги та їжі: підлітки з Дніпропетровщині пограбували пенсіонерку у Вінниці
30 жовтня 2025, 17:55Росіяни атакували телевежу в центрі Чернігова
30 жовтня 2025, 17:43На Полтавщині в ТЦК сталася стрілянина, є поранені
30 жовтня 2025, 17:35У Києві на пошті вибухнула посилка
30 жовтня 2025, 17:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі блоги »