На Волині судять чоловіка, який розправився з власною дружиною. Причиною стала сварка

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 51-річного жителя Луцька. Влітку цього року під час сварки він задушив свою дружину подушкою. Зараз він чекає на свій вирок під вартою.

