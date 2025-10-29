Фото: "РІА Південь"

РФ ухвалила законопроєкт, який вплине на окуповані території. Зокрема, на міста і села Запорізької області, які знаходяться під тимчасовою окупацією

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Зазначається, що Держдума РФ схвалила безперервний призов. Це означає, що українців на тимчасово окупованих територіях зможуть забирати до російської армії без перерв. Тобто, з 1 січня по 31 грудня.

"Окупанти лише обіцяли не проводити призов на цих територіях, але на практиці все виглядає інакше. Тепер українці в окупації можуть опинитися в окупаційній армії будь-якого дня, і це буде "законно" за російськими мірками", – зазначили журналісти.

Зараз документ ще повинен пройти третє читання, після чого буде підписання в Раді Федерації та у російського диктатора Путіна. При цьому РФ також прийняла поправку про обов'язок призовників з'являтися у військкомат на електронний порядок денний не пізніше, ніж через 30 днів з моменту його видачі.

Військкомати та призовні комісії будуть повинні за п'ять днів передавати регіональним комісіям документи призовників про відстрочку. Раніше закон не встановлював таких термінів.

Журналісти пояснили, що в повістках РФ з'явились терміни явки, чого раніше не було. Через місяць українці, які отримають електронні повістки від окупантів, будуть перебувати в розшуку. Крім того, російські силовики можуть примусово доставляти людей до військкомату.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях росіяни посилили перевірки та обшуки. Зокрема, тиснуть на місцевих жителів за донати ЗСУ або критичні дописи в соцмережах.