Фото: Нацполіція

Інцидент стався 16 жовтня. Правоохоронцям повідомили про пожежу в житловому будинку в селі Брід

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Виявилось, що пожежа сталась через підпал. Після конфлікту з 71-річним власником будинку 42-річна жінка проникла до нього та підпалила речі й диван. Згодом це спричинило пожежу в помешкані.

Зловмисницю затримали. Її дії кваліфікували за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження аби знищення майна, вчинене шляхом підпалу.

"Наразі у справі призначено експертні дослідження. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисниці про підозру. Процесуальне керівництво у справі здійснює Хустська окружна прокуратура. Слідство триває", - повідомили в поліції.

