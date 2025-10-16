12:39  16 жовтня
16 жовтня 2025, 20:11

На Закарпатті судитимуть посадовців Держземагентства, які незаконно передали у приватну власність заповідні землі в Ужгороді

16 жовтня 2025, 20:11
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо чотирьох посадовців Держземагентства у Закарпатській області, які незаконно передали у приватну власність 2,6 га земель природоохоронного фонду в Ужгороді

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Йдеться про ділянки, що належали до території ботанічного саду Ужгородського національного університету та мали природоохоронне цільове призначення.

Колишній перший заступник начальника Головного управління Держземагентства у Закарпатській області, під час виконання обов’язків керівника управління, підписав накази, якими фактично вивів ці землі з природоохоронного фонду.

"Службові особи сприяли незаконній приватизації земель загальною площею понад 2,6 га, що перебували у постійному користуванні вищого навчального закладу. Такі дії завдали державним інтересам збитків на понад 1,35 млн грн", – йдеться у повідомленні.

У разі доведення вини кожному з них загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті засудили диверсанта, який підпалював залізниці на замовлення росіян. Вирок суду – 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

