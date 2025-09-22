Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Опівночі за 50 метрів від держрубежу прикордонний наряд зупинив чотирьох осіб, що прямували в бік Румунії. Ще шістьох "мандрівників" виявили за допомогою системи відеоспостереження.

Усі затримані виявилися жителями Закарпатської області. Під час переслідування чоловіки намагались втекти, проте прикордонники їх зупинили.

На затриманих склали адмінпротоколи. Справи скеровані до суду.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині судитимуть правоохоронця та ексвійськового за "бізнес" на ухилянтах. Фігурантам загрожує до 9 років ув’язнення.