16:49  12 вересня
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
16:05  12 вересня
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
11:28  12 вересня
На Житомирщині під час пожежі загинув чоловік
12 вересня 2025, 18:25

На Закарпатті військового засудили до двох років через те, що він переслав порно на Facebook Держспецзв'язку

12 вересня 2025, 18:25
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Хустський районний суд Закарпатської області визнав винним військовослужбовця у поширенні порно

Як передає RegioNews, про це йдеться у вироку суду від 10 вересня 2025 року.

Зазначається, що чоловік надіслав зображення порнографічного характеру на офіційну сторінку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у Facebook.

"Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України - зберігання зображень порнографічного характеру з метою розповсюдження та розповсюдження зображень, які містять порнографічні характери, вчинено повторно", – йдеться у повідомленні.

Суд визнав військового винним та присудив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання, якщо він протягом 2 років іспитового строку не вчинить повторного правопорушення.

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть місцеву жительку, яка вербувала українок для сексуального рабства. За вчинене підозрюваній загрожує до 12 років ув'язнення.

Суд Києва залишив у СІЗО батька детектива НАБУ, який вів справу Міндіча
11 вересня 2025, 21:12
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
10 вересня 2025, 16:52
12 вересня 2025
У Резерв+ відключать важливі послуги
12 вересня 2025, 19:51
Міжнародна підтримка для Харківщини: нові проєкти допомоги вимушеним переселенцям
12 вересня 2025, 19:39
Чинного нардепа підозрюють у держзраді та шахрайстві: ДБР завершило розслідування
12 вересня 2025, 19:21
У Києві чоловік за годину пограбував двох дітей
12 вересня 2025, 19:12
Як зупинити Shahed: Зеленський назвав вартість та кількість необхідної зброї
12 вересня 2025, 18:41
Субсидії для аграріїв Харківщини: держава відкрила прийом заявок
12 вересня 2025, 18:29
У Запоріжжі патрульні врятували чоловіка
12 вересня 2025, 18:25
У Тернополі ветерани війни та їхні родини вивчатимуть англійську
12 вересня 2025, 17:58
На Дніпропетровщині росіяни вбили жінку
12 вересня 2025, 17:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
