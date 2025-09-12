ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це йдеться у вироку суду від 10 вересня 2025 року.

Зазначається, що чоловік надіслав зображення порнографічного характеру на офіційну сторінку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у Facebook.

"Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України - зберігання зображень порнографічного характеру з метою розповсюдження та розповсюдження зображень, які містять порнографічні характери, вчинено повторно", – йдеться у повідомленні.

Суд визнав військового винним та присудив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання, якщо він протягом 2 років іспитового строку не вчинить повторного правопорушення.

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть місцеву жительку, яка вербувала українок для сексуального рабства. За вчинене підозрюваній загрожує до 12 років ув'язнення.