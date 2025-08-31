Фото: иллюстративное

Украинцы, планирующие поездку в Словакию, сталкиваются с очередями на границе

Об этом сообщает ГПСУ, передает RegioNews.

Сейчас перед пунктами пропуска "Ужгород" и "Малый Березный" наблюдается скопление транспортных средств в направлении выезда из Украины. По данным пограничников, перед "Ужгородом" ожидают оформления около 45 легковых автомобилей, а перед "Малым Березным" - примерно 35.

Представители пограничной службы призывают учитывать эту информацию при планировании поездки и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска, чтобы избежать задержек. На данный момент заторы на этих пунктах носят временный характер и связаны с повышенным потоком транспорта.

Кроме того, специалисты советуют проверять актуальные данные об очередях перед поездкой. Планирование маршрута заранее поможет сэкономить время и избежать непредвиденных задержек на границе.

