18:15  30 августа
Синоптики рассказали, каким будет последний день лета
10:02  31 августа
Житель Полтавщины пытался перевезти через границу коллекцию старинных монет
10:27  31 августа
Ночное ДТП в Николаевской области: три погибших в микроавтобусе, среди них подросток
31 августа 2025, 13:01

Очереди на границе со Словакией: украинцам советуют выбирать другие пункты пропуска

31 августа 2025, 13:01
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Украинцы, планирующие поездку в Словакию, сталкиваются с очередями на границе

Об этом сообщает ГПСУ, передает RegioNews.

Сейчас перед пунктами пропуска "Ужгород" и "Малый Березный" наблюдается скопление транспортных средств в направлении выезда из Украины. По данным пограничников, перед "Ужгородом" ожидают оформления около 45 легковых автомобилей, а перед "Малым Березным" - примерно 35.

Представители пограничной службы призывают учитывать эту информацию при планировании поездки и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска, чтобы избежать задержек. На данный момент заторы на этих пунктах носят временный характер и связаны с повышенным потоком транспорта.

Кроме того, специалисты советуют проверять актуальные данные об очередях перед поездкой. Планирование маршрута заранее поможет сэкономить время и избежать непредвиденных задержек на границе.

Напомним, неоднократно случались попытки незаконной перевозки ценностей через границу. На этот раз пограничники обнаружили у жителя Полтавщины коллекцию старинных монет XIX-XX веков, которую он пытался переместить через "зеленый коридор".

27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
07 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
