10:06  02 вересня
Настя Каменських залишила Україну та працює у США після мовного скандалу
09:38  02 вересня
На Рівненщині 14-річна дівчина побила молодшу школярку: поліція відкрила кримінальну справу
08:17  02 вересня
Вибух на Одещині: хлопець постраждав після того, як підняв невідомий предмет
02 вересня 2025, 12:01

На Закарпатті затримали організатора нелегального переправлення людей до Румунії

02 вересня 2025, 12:01
Фото: ДПСУ
Правоохоронці зірвали спробу незаконного переправлення людей через кордон до Румунії

Про це повідомляє ДПСУ, передає RegioNews.

Оперативники відділу власної та внутрішньої безпеки Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками Нацполіції викрили 24-річного чоловіка, який організував схему нелегального перевезення людей.

За даними слідства, організатор пропонував своїм "клієнтам" оплату у $6000. Частину грошей він намагався передати прикордоннику в обмін на інформацію про розташування нарядів та технічних засобів контролю. Військовослужбовець від пропозиції хабаря відмовився та одразу повідомив про інцидент правоохоронців.

Справу розслідують співробітники Нацполіції

Затримання відбулося під час передачі частини винагороди – $1000 від двох чоловіків, які планували незаконно перетнути державний кордон. На всіх учасників справи склали адміністративні протоколи.

Правоохоронці вилучили частину хабаря

Організатору вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та перевірки можливих інших учасників незаконної схеми.

Раніше повідомлялося, на Закарпатті викрили військового посадовця, який вимагав хабарі від підлеглих до $3 тисяч. Обвинувальний акт у справі вже передано до суду для розгляду.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
07 серпня 2025
