Фото: ДПСУ

Про це повідомляє ДПСУ, передає RegioNews.

Оперативники відділу власної та внутрішньої безпеки Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками Нацполіції викрили 24-річного чоловіка, який організував схему нелегального перевезення людей.

За даними слідства, організатор пропонував своїм "клієнтам" оплату у $6000. Частину грошей він намагався передати прикордоннику в обмін на інформацію про розташування нарядів та технічних засобів контролю. Військовослужбовець від пропозиції хабаря відмовився та одразу повідомив про інцидент правоохоронців.

Справу розслідують співробітники Нацполіції

Затримання відбулося під час передачі частини винагороди – $1000 від двох чоловіків, які планували незаконно перетнути державний кордон. На всіх учасників справи склали адміністративні протоколи.

Правоохоронці вилучили частину хабаря

Організатору вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та перевірки можливих інших учасників незаконної схеми.

Організатору вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та перевірки можливих інших учасників незаконної схеми.