31 серпня 2025, 13:01

Черги на кордоні з Словаччиною: українцям радять обирати інші пункти пропуску

31 серпня 2025, 13:01
Фото: ілюстративне
Українці, які планують подорож у Словаччину, стикаються з чергами на кордоні

Про це повідомляє ДПСУ, передає RegioNews.

Наразі перед пунктами пропуску "Ужгород" та "Малий Березний" спостерігається накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду з України. За даними прикордонників, перед "Ужгородом" очікують на оформлення близько 45 легкових автомобілів, а перед "Малим Березним" - приблизно 35.

Представники прикордонної служби закликають враховувати цю інформацію при плануванні поїздки та, за можливості, обирати інші пункти пропуску, щоб уникнути затримок. Станом на зараз затори на цих пунктах носить тимчасовий характер і пов'язані з підвищеним потоком транспорту.

Крім того, фахівці радять перевіряти актуальні дані про черги перед поїздкою. Планування маршруту заздалегідь допоможе зекономити час та уникнути непередбачуваних затримок на кордоні.

Нагадаємо, неодноразово траплялися випадки спроб незаконного перевезення цінностей через кордон. Цього разу прикордонники виявили у мешканця Полтавщини колекцію старовинних монет XIX-XX століть, яку він намагався перемістити через "зелений коридор".

