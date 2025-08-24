Фото: местные СМИ

В Закарпатье и в Карпатах на высокогорье выпал первый снег в этом сезоне

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Снег зафиксировали на горе Драгобрат и Поп Иван, а также в урочище Заросляк возле Говерлы.

По состоянию на 24 августа температура воздуха на вершине Драгобрата колебалась от 8 до 13 градусов тепла, а на Поп Иване днем было около 2 градусов. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки в высокогорье температура ночью может опускаться до 1 градуса тепла.

Местные жители и туристы уже заметили первые снежные сугробы, покрывающие склоны и тропы. Снег создает зимнюю атмосферу даже летом, напоминая о скором смене сезонов в горах.

Эксперты призывают туристов быть осторожными: в таких погодных условиях повышается риск гололеда на тропах и скользких участках дорог, поэтому во время походов следует учитывать новые погодные условия.

Ранее сообщалось, ночью 24 августа Украину атаковали десятки вражеских дронов и ракета "Искандер-М". Во время удара зафиксирована значительная активность на нескольких направлениях, а также повреждения объектов в разных регионах.