10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
27 серпня 2025, 14:23

На Закарпатті в горах прикордонники виявили рештки 36-річного чоловіка

27 серпня 2025, 14:23
фото: ДПСУ
Військовослужбовці відділення прикордонної служби «Велятино» Мукачівського загону виявили рештки людини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону в районі гори Фрасин наряд натрапив на фрагменти людського скелета, який, ймовірно, був пошкоджений дикими тваринами.

Поряд з людськими кістками прикордонний наряд знайшов фрагменти одягу, документи, камуфльований рюкзак та сумку. Документи належали 36-річному уродженцю Луганської області, якого прикордонники раніше затримували за спробу незаконно потрапити в Румунію.

Причину загибелі людини встановлюватимуть експерти.

Нагадаємо, тиждень тому на Закарпатті затримали чоловіка, який за 15 000 доларів мав переправити клієнта до Словаччини. Правопорушників затримали на околиці міста Ужгород, за кількасот метрів від кордону.

Закарпаття ДПСУ прикордонники чоловік Тіло
27 серпня 2025
07 серпня 2025
