На Закарпатті в горах прикордонники виявили рештки 36-річного чоловіка

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону в районі гори Фрасин наряд натрапив на фрагменти людського скелета, який, ймовірно, був пошкоджений дикими тваринами.

Поряд з людськими кістками прикордонний наряд знайшов фрагменти одягу, документи, камуфльований рюкзак та сумку. Документи належали 36-річному уродженцю Луганської області, якого прикордонники раніше затримували за спробу незаконно потрапити в Румунію.

Причину загибелі людини встановлюватимуть експерти.

Нагадаємо, тиждень тому на Закарпатті затримали чоловіка, який за 15 000 доларів мав переправити клієнта до Словаччини. Правопорушників затримали на околиці міста Ужгород, за кількасот метрів від кордону.